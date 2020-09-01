В условиях пандемии и карантинных мер злостные неплательщики по банковским кредитам, чьи долги уже выкуплены коллекторскими агентствами, готовы разговаривать со взыскателями, но стали реже сдерживать обещания по погашению займов, пишет «Коммерсант» . Таковы данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Так, по итогам апреля среднемесячный уровень контактности по агентским портфелям снизился на почти 1 процентный пункт по сравнению с мартом, до 27,8%, и на 7,9 п. п. по сравнению с апрелем 2019 года. Средний же уровень контактности цессионных должников составил 37,9%, что на 8,8 п. п. выше значения марта и на 7,1 п. п. прошлогоднего апреля. По заемщикам, с которыми коллекторы работают по агентской схеме, в апреле задолженность достигла 77,6%, что на 9,1 п. п. выше показателя марта и на 13 п. п. выше прошлогоднего показателя. По цессионной задолженности эта доля сократилась до 47,7% — на 17 п. п. к марту и на 7,4 п. п. к апрелю 2019 года.

Как пояснил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, в рамках агентского взыскания на контактность должников оказал влияние эмоциональный стресс в условиях режима самоизоляции, который усилил панику от контакта с коллектором. По его словам, эти должники и раньше могли не платить, а в текущих реалиях «приняли решение повременить».

По мнению экспертов, среди должников появился новый тип — граждане, которые работают в пострадавших от кризиса отраслях. Эти должники вышли на небольшую просрочку, и коллекторы работают с ними еще по агентской схеме. Эти граждане более ответственны и стараются вернуться в график платежей, что объясняет рост собираемости по агентским договорам, считают эксперты. Ситуация сохранится в следующие несколько месяцев: перед многими встанет вопрос обеспечения семьи, а только потом возврата долга. Восстановления показателей до докризисного уровня эксперты ожидают не ранее осени.