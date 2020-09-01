Восстановления показателей до докризисного уровня эксперты ожидают не ранее осени.
В условиях пандемии и карантинных мер злостные неплательщики по банковским кредитам, чьи долги уже выкуплены коллекторскими агентствами, готовы разговаривать со взыскателями, но стали реже сдерживать обещания по погашению займов, пишет «Коммерсант». Таковы данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Так, по итогам апреля среднемесячный уровень контактности по агентским портфелям снизился на почти 1 процентный пункт по сравнению с мартом, до 27,8%, и на 7,9 п. п. по сравнению с апрелем 2019 года. Средний же уровень контактности цессионных должников составил 37,9%, что на 8,8 п. п. выше значения марта и на 7,1 п. п. прошлогоднего апреля. По заемщикам, с которыми коллекторы работают по агентской схеме, в апреле задолженность достигла 77,6%, что на 9,1 п. п. выше показателя марта и на 13 п. п. выше прошлогоднего показателя. По цессионной задолженности эта доля сократилась до 47,7% — на 17 п. п. к марту и на 7,4 п. п. к апрелю 2019 года.
Как пояснил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, в рамках агентского взыскания на контактность должников оказал влияние эмоциональный стресс в условиях режима самоизоляции, который усилил панику от контакта с коллектором. По его словам, эти должники и раньше могли не платить, а в текущих реалиях «приняли решение повременить».
По мнению экспертов, среди должников появился новый тип — граждане, которые работают в пострадавших от кризиса отраслях. Эти должники вышли на небольшую просрочку, и коллекторы работают с ними еще по агентской схеме. Эти граждане более ответственны и стараются вернуться в график платежей, что объясняет рост собираемости по агентским договорам, считают эксперты. Ситуация сохранится в следующие несколько месяцев: перед многими встанет вопрос обеспечения семьи, а только потом возврата долга. Восстановления показателей до докризисного уровня эксперты ожидают не ранее осени.
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