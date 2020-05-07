Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за четыре месяца 2020 года составила 15 млн рублей, следует из релиза финучреждения.

Доходы банка на 1 мая составили 272 млн рублей, чистый процентный доход — 102 млн, чистый комиссионный доход — 63 млн, балансовая прибыль до налогообложения — 17,3 млн.

Активы банка на начало мая составили 6 млрд рублей, рост — 5% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 675 млн.

«С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более 1,5 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 5,1% и составил 4,1 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 0,6% и на 1 мая 2020 года составил 3 млрд рублей, физических лиц — 1,1 млрд, рост — 19% к аналогичной дате прошлого года», — говорится в сообщении.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая составил 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 24% и составили более 2 млрд, заключили в банке.