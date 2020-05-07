Количество пользователей мобильных устройств в России, атакованных коммерческими программами для слежки, которые позиционируются как легальные (сталкерскими), в январе-апреле 2020 года выросло в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Для защиты пользователей от слежки через цифровые устройства в ноябре 2019 года была создана коалиция по борьбе со сталкерским ПО — Coalition Against Stalkerware. Последние несколько месяцев действия коалиции были направлены на сбор и предоставление наиболее полной информации о сталкерском ПО правозащитным организациям, журналистам и регуляторам. Также учредители коалиции разработали единый стандарт для определения и распознавания сталкерских приложений.