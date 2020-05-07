Показатели проектного финансирования в долевом жилищном строительстве в апреле продолжали расти, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора результаты обследования банков, открывающих расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

«Вместе с тем темпы роста несколько снизились по сравнению с предыдущими месяцами из-за ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, в том числе в связи с приостановкой работы строительных площадок», — отмечается в релизе Банка России.

За апрель количество счетов эскроу увеличилось на 10,4 тыс., или на 14%, и составило более 88 тыс. счетов. Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 317,9 млрд рублей, увеличившись на 17%.

По состоянию на 1 мая банки заключили 1 146 кредитных договоров с застройщиками, сумма кредитных линий превысила 1,33 трлн рублей (против 1 064 договоров почти на 1,26 трлн рублей месяцем ранее), из них застройщики уже выбрали кредитов на 449,5 млрд рублей.

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам находится в диапазоне от 3,9 до 5,6% (по федеральным округам). По каждому конкретному договору ее размер существенным образом зависит от объема средств, накопленных на счетах эскроу, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства).

В 46 субъектах России насчитывается 140 завершенных проектов с использованием счетов эскроу, по которым раскрыто 7 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составляет 15 млрд рублей.