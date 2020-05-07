Банк России приказом от 27 мая 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Морган Стэнли Банк (Москва), говорится в сообщении регулятора. По величине активов он занимал 279-е место в банковской системе РФ.

В приказе регулятора отмечается, что основанием для аннулирования лицензии у Морган Стэнли Банка послужило ходатайство кредитной организации в ЦБ в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации. Банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В Морган Стэнли Банк будет назначена ликвидационная комиссия, говорится в сообщении ЦБ. Банк не является участником системы страхования вкладов.