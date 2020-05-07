«В первом квартале Банк ЗЕНИТ обеспечил рост основных показателей доходности. Прогнозируя высокую вероятность распространения коронавирусной инфекции в России и возможные ее последствия, Банк принял решение увеличить уровень отчислений в резервы. Сейчас мы понимаем, что это решение было оправданным, хоть и повлияло на финансовый результат. Банк своевременно и успешно завершил интеграционные процессы и подготовлен к сложившейся ситуации. В приоритете сейчас – здоровье и безопасность сотрудников и клиентов. Банк оказывает всестороннюю поддержку населению и бизнесу, пострадавшим от коронавируса, в регионах присутствия. В текущих условиях мы продолжим курс на дальнейшую цифровизацию сервисов и процессов», - отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Размер активов Группы по итогам 1 квартала 2020 года составил 260,6 млрд рублей, увеличившись на 11%. Чистая маржа выросла на 5% по сравнению с 1 кварталом 2019 года и составила более 1,6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход составил 572 млн рублей.

Несмотря на продолжающееся общее снижение ставок на рынке, Группа поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи (3,3%) и сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. По состоянию на 1 апреля 2020 года доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила всего 4,2%.

Кредитный портфель (до вычета резервов) за 1 квартал 2020 года увеличился на 6,9% и составил 163,4 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2019 года на 8,4% и составил 119,1 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2020 года на 3% до 44,8 млрд рублей.

Банк продолжает предпринимать меры по поддержанию качества кредитного портфеля. Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле осталась на уровне 2019 года и составила 8%, отношение таких кредитов к капиталу составило 48% (против 44% на начало 2019 года).

В течение 1 квартала текущего года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 6% и составили 178,8 млрд рублей. Средства юридических лиц выросли на 14,5 млрд рублей - до 63,4 млрд рублей. Средства физических лиц уменьшились на 4,4 млрд рублей - до 114,9 млрд рублей.

Из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции Группа показал в 1 квартале 2020 года отрицательный финансовый результат в размере 0,2 млрд рублей. На него повлияли главным образом повышенные отчисления в резервы (1,2 млрд рублей против восстановления резервов на 0,7 млрд рублей в 1 квартале 2019 года), а также расходы по налогу на прибыль в размере 0,2 млрд руб.

Банковская группа ЗЕНИТ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 16.5%, норматив достаточности капитала первого уровня — 11% (при нормативных значениях 8% и 6%, соответственно).

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2019 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

В ноябре 2019 года Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне "b+".

В апреле 2020 года Международное агентство Moody's Investors Service подтвердило Банку рейтинг долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный.