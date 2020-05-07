Банк «Акцепт» начинает выдачу ипотеки под 6% годовых. Воспользоваться предложением смогут клиенты с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры площадью от 70 кв. м, говорится в релизе финучреждения.

Льготная ипотека по ставке от 6,5% годовых доступна для собственников бизнеса и предпринимателей при первоначальном взносе от 30% и для других категорий клиентов при взносе от 20%.

«Воспользоваться президентской ипотекой могут граждане РФ — наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство и стабильный доход. Максимальная сумма кредита в Москве — до 8 млн рублей, в других регионах РФ — до 3 млн рублей. При этом полученные средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал», — отмечается в сообщении.

Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита, погашение осуществляется только аннуитетными платежами, срок кредита — до 25 лет.

Необходимо подать заявку в банк «Акцепт» и до 30 октября 2020 года подписать документы на ипотечный кредит. Для подачи заявки потребуется предоставить стандартный пакет документов.