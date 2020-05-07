Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение распространить на I и II кварталы 2020 года сниженные ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), установленные ранее для применения при исчислении взносов за расчетные периоды начиная с III квартала 2020 года. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Таким образом, базовая ставка при исчислении страховых взносов за I и II кварталы 2020 года составит 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы – среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов составят 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно», — отмечается в сообщении.

По предварительным расчетам, объем экономии банков на уплате страховых взносов за четыре расчетных квартала 2020 года составит порядка 70 млрд рублей.