Он быстро и точно определяет тему обращения клиента, отвечает на простые вопросы и переключает звонок на профильного специалиста.



«Новый голосовой робот призван обеспечить обслуживание корпоративных клиентов Альфа-Банка в контакт-центре без лишних задержек. В условиях режима самоизоляции дистанционные услуги стали особенно востребованы, и мы ожидаем значительного эффекта от автоматизации контакт-центра», — отметила руководитель департамента дистанционной поддержки клиентов Альфа-Банка Ольга Асламова.



Новая интеллектуальная система позволит уменьшить время ожидания ответа до абсолютного минимума. Робот распознает обращения по 45 темам. Приоритетный навык робота — определить, какой именно специалист требуется клиенту и переключить звонок на него. Это избавляет клиента от долгого путешествия через голосовое меню и ожидания оператора. Всего за сутки робот обрабатывает около 15 тысяч звонков. Робот постоянно дорабатывается — его способность понимать собеседника улучшается, и он осваивает новые темы обращений.