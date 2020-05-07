Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило банку «ФК Открытие» рейтинг «АА-(RU)» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе АКРА.

Как поясняется, кредитный рейтинг банка отражает очень сильное влияние государства на кредитоспособность банка и высокую системную значимость «ФК Открытие» для банковского сектора и экономики страны в целом. «Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка, в свою очередь, обусловлена умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — говорится в релизе.

Как напоминают аналитики, «ФК Открытие» — системно значимый универсальный банк, доля Банка России в уставном капитале которого превышает 99,99% (при этом акции банка находятся в доверительном управлении ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»). В июле 2019 года в отношении «ФК Открытие» была завершена процедура финансового оздоровления, которая длилась около двух лет. В настоящее время банк является головной организацией банковской группы, которая активно усиливает свои рыночные позиции путем предоставления экономике широкого спектра финансовых услуг.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести: повышение системной значимости банка для экономики, в том числе за счет реализации намеченной банком стратегии роста; в случае изменения структуры собственности в среднесрочной перспективе — значительное улучшение качества активов, рост/поддержание на высоком уровне показателей достаточности капитала, что в совокупности может обусловить высокий уровень ОСК и оказать влияние на рейтинг.

Негативно повлиять на рейтинг могут существенное снижение уровня системной значимости банка для экономики России, а также потеря акционерного или операционного контроля над банком со стороны государства.