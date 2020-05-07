Акционеры банка «Санкт-Петербург» на годовом общем собрании, которое состоялось 27 мая 2020 года в формате заочного голосования, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям , говорится в сообщении кредитной организации.



«Акционеры банка, следуя общемировым тенденциям в банковском секторе и в соответствии с рекомендациями регулятора, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям. По привилегированным акциям дивиденды будут выплачены в соответствии с уставом банка в размере 0,11 рубля на одну привилегированную акцию», — говорится в сообщении.

Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям составит 2,211 млн рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 8 июня 2020 года.