Власти не планируют компенсировать операторам расходы по предоставлению бесплатного доступа к ряду социально значимых интернет-ресурсов в случае расширения программы на мобильную связь. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев на онлайн-сессии конференции «ЦИПР Дома».

«Мы планируем расширить социальный Интернет на мобильную связь. Субсидировать точно не будем», — сказал он.

Напомним, Банки.ру вошел в список ресурсов , утвержденных Минкомсвязью, доступ к которым стал бесплатным с 1 апреля до 1 июля 2020 года. Участниками эксперимента на добровольной основе являются операторы «Ростелеком», «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг».

По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при введении бесплатного доступа составят 5,7 млрд рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей оценивал возможные потери в 150 млрд рублей.