Мобильное приложение «Социальный мониторинг» для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене этого приложения. Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет», — сказал Немерюк.

Ранее сообщалось , что глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости отмены всех штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг». Он уверен, что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей. Москвичи жалуются на якобы нарушение ст. 3.18.1 городского КоАП.