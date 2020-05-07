Ситуация в российской экономике по многим показателям лучше, чем в других странах с развивающимися рынками, заявила в Госдуме первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

«Та политика, которую мы проводили и в прошлом году, и в предыдущие годы по предотвращению накоплений уязвимостей, либо создала буферы, которые сейчас можно использовать для стабилизации ситуации, либо действительно предотвратила накопление рисков. Поэтому ситуация в нашей стране по многим параметрам выглядит несколько более устойчивой, чем в похожих странах с развивающимися рынками или чем в предыдущие эпизоды с такой же высокой волатильностью в нашей стране», — сказала она.