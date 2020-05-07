Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Татсоцбанк ввел вклад «Радужный». Он открывается в рублях на 60 дней под 4,5% годовых. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Дополнительные взносы возможны в течение всего срока действия договора.
Минимальная сумма дополнительных взносов во вклад в наличной и безналичной форме не ограничена. Расходные операции допускаются также в течение всего срока действия депозита до суммы неснижаемого остатка — 1 тыс. рублей.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
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