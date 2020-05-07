Татсоцбанк ввел вклад «Радужный» . Он открывается в рублях на 60 дней под 4,5% годовых. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Дополнительные взносы возможны в течение всего срока действия договора.

Минимальная сумма дополнительных взносов во вклад в наличной и безналичной форме не ограничена. Расходные операции допускаются также в течение всего срока действия депозита до суммы неснижаемого остатка — 1 тыс. рублей.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.