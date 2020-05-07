Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах на 0,5 процентного пункта.

Вклад «Максимальный доход» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) теперь можно открыть под 0,4—1,2% годовых.

«Удобный» (на срок от одного месяца до трех лет) размещается под 0,3—1% годовых. Предусмотрено пополнение.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 500 долларов. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.