Сейчас есть все основания надеяться, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу, но сначала нужно удостовериться, что ситуация позволяет это сделать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства (26 мая) было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются «к праздникам». Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу», — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса общим объемом 85 млрд рублей.

«В помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей», — написал мэр в своем блоге.

Собянин отметил, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.

«К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек», — добавил мэр.

Так, в Москве принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей, в том числе частных медклиник.

«По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе — мы приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей… В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу», — написал Собянин в своем блоге.

По словам Собянина, чтобы поддержать частную медицину, принято решение продлить до 31 декабря срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, частные клиники, арендующие земель­ные участки и объекты нежилого фонда из городской собственности, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.