Сенаторы и депутаты предложили наделить правительство правом обязать участников госзакупок поставлять российские товары, пишет РБК . В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения. Речь идет о том, чтобы государственный или муниципальный заказчик прописывал в конкурсной документации требование о том, чтобы закупаемая им продукция была отечественного производства.

Предусмотренные сейчас законом о контрактной системе механизмы импортозамещения — такие как «третий лишний», «ценовые преференции» и «запреты» — применяются только при осуществлении прямых закупок, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также из-за коротких сроков поставки и возможности использования любых характеристик в технических заданиях, присущих только зарубежной продукции, преимущественно может осуществляться закупка иностранной продукции. Поэтому могут не закупаться товары российского происхождения, говорится в записке. Такая ситуация ухудшает экономическое положение российских производителей, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса.

В целом законом «О контрактной системе» уже предусмотрены механизмы, позволяющие реализовать задачу импортозамещения, в том числе запрет поставки зарубежных товаров при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, пояснили в Минфине. Там подчеркнули, что правительством уже приняты акты, устанавливающие запреты и ограничения закупки иностранных товаров. Таким образом, имеющийся механизм является достаточным и позволяет обеспечить достижение цели импортозамещения.

По мнению экспертов, искусственное сокращение предложения на рынке приведет к повышению стоимости услуг российских поставщиков. Предложенный депутатами и сенаторами механизм — абсолютно нерыночный подход, сильно бьющий по отечественному рынку госзаказа, считают они. Качество предложения в некоторых отраслях, например в производстве высокоточного оборудования, и так не самое лучшее. Без конкуренции у них и вовсе пропадает какой-либо стимул развиваться и повышать качество услуг. Значительная доля продукции вовсе не производится в России, поэтому «импортозамещение законами» ситуацию не исправит, отметили эксперты.