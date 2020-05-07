Все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима, заявил на брифинге глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

«Цифровые пропуска являются во многом обязательным элементом, потому что без цифрового пропуска в регионах у нас невозможно выйти из дома, их проверяют, поэтому это является услугой обязательной. Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — сказал министр.

Шадаев напомнил, что Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска. По его словам, на текущей неделе все персональные данные жителей региона, за исключением тех учетных записей, которые были созданы пользователями на портале госуслуг, связанные с перемещениями, с адресами, с целями выхода, будут уничтожены. Соответственно, они не останутся в государственных информационных системах, добавил министр.