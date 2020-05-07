Уровень безработицы в России в апреле увеличился до 5,8% с 4,7% в марте, говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России за январь — апрель 2020 года».



«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 1,3 млн человек, в том числе 1,1 млн человек получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2020 года составила 74,5 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.