За последние два месяца (с 18 марта по 25 мая 2020 года) число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние выросло на 62 млрд долларов — с 392 млрд до 454 млрд долларов. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

Так, больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние на 6,4 млрд долларов, с 19,7 млрд до 26,1 млрд долларов. На втором месте в российской части рейтинга находится председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за прошедшие два месяца увеличилось с 17,1 млрд до 22,5 млрд долларов. Совладелец НЛМК Владимир Лисин разбогател с 18,1 млрд до 21 млрд долларов. Состояние президента «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось с 16,8 млрд до 19,1 млрд долларов, а совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — с 15,2 млрд до 20,8 млрд долларов.

Восстановление фондовых рынков также помогло вернуться в список Forbes тем, кто не попал в глобальный рейтинг в 2020 году. За время пандемии число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека. Отметку в 1 млрд долларов состояния преодолели председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов.

По оценкам Forbes, в глобальном масштабе за время пандемии (брался период с 23 марта по 22 мая) сильнее всего выиграли те миллиардеры, чей бизнес тесно связан с Интернетом.