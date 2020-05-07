Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по России — около 350 тыс. рублей, выяснилось в результате исследования компании «Сбербанк Управление Активами», проведенного в 37 российских городах.

В ходе опроса россиян просили ответить на вопрос, какой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы. Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная достойная жизнь невозможна без наличия в семье «подушки финансовой безопасности». Самое большое число тех, кто считает финансовый резерв необходимым для нормальной жизни, характерно для групп со средними и невысокими доходами.

Как выяснилось, оценка финансового резерва зависит от пола и образования респондентов. Так, мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» — 418,5 тыс. рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35% меньше — 277 тыс. рублей. Участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется 463 тыс. рублей для того, чтобы пережить финансовые невзгоды. Респондентам со средним техническим образованием нужно почти вдвое меньше — 244 тыс.

В целом вне зависимости от уровня дохода россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями: от 318,5 тыс. рублей у тех людей, чей уровень доходов не позволяет делать накопления, до 365 тыс. для тех, у кого есть сбережения, которых бы хватило на новую машину (эти группы охватывают 97% всех респондентов).

Больше всего денег для финансовой «подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тыс. рублей), а вот москвичи — на втором месте, им нужно 521,5 тыс. рублей. Также в пятерку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург. Меньше всего средств, чтобы справиться с финансовыми трудностями, требуется жителям Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы.