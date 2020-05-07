Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам I квартала 2020 года составила 618 млн рублей. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами представлены в релизе кредитной организации.

Чистый процентный и комиссионный доход по результатам I квартала 2020 года увеличился на 11%, до 23,7 млрд рублей по сравнению с 21,4 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне прошлого года. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило на 31 марта 2020 года 57%.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) увеличился на 4,7% (плюс 116,4 млрд рублей) и составил 2,59 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2019 года на 5,6% (плюс 112 млрд рублей) и составил 2,11 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за три месяца 2020 года на 1% (плюс 4,5 млрд рублей), до 478 млрд рублей.

Размер активов группы на конец I квартала 2020 года составил 3,515 трлн рублей, прирост за три месяца — на 9,3% (плюс 299,7 млрд рублей).

Депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 282,4 млрд рублей (плюс 11,4%) и составили 2,769 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 230,7 млрд рублей (плюс 17,8%), до 1,525 трлн рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 51,7 млрд рублей (плюс 4,3%), до 1,243 трлн рублей.

На 31 марта 2020 года собственный капитал группы (по балансу) составил 191,4 млрд рублей.



Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2020 года (в соответствии с требованиями Банка России) составил 14,7%.

«В отчетном периоде группа продемонстрировала рост объемов своего бизнеса по всем ключевым направлениям, обеспечила рост корпоративного и розничного портфелей, сформировала устойчивую ресурсную базу в значительном объеме, поддержала необходимую операционную эффективность и прибыльность», — говорится в релизе.

