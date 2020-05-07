Россельхозбанк с 26 мая снижает ставки по ипотечным кредитам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кредит в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой — 2020» теперь можно получить по ставке 5,9% годовых. Размер процентной ставки по ипотеке для покупки жилья на вторичном и первичном рынках также уменьшен и составляет от 8,05% годовых для кредитов с первоначальным взносом от 20%», — говорится в релизе.

Кроме того, РСХБ предлагает рефинансировать ранее взятый кредит в другом банке по ставке от 8,2% годовых.

Военнослужащие могут воспользоваться специальным ипотечным предложением по ставке 7,99% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов.

Россельхозбанк как системообразующий финансовый институт участвует в реализации ряда государственных ипотечных программ, направленных на обеспечение жильем семей с детьми, в том числе многодетных, улучшение жилищных условий и покупку дома в сельских территориях.

