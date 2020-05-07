Объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в интервью в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».

«Он постоянно растет, сейчас мы уже за 3 трлн [рублей] перешагнули», — сказал Решетников, отвечая на вопрос об объеме антикризисной программы поддержки экономики страны.

По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. «Здесь очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны. Мы для себя сохранение занятости установили, но при этом не 100%-ое сохранение занятости. Мы понимаем, что предприятия должны как-то адаптироваться, им надо давать возможность, там где спрос упал, в том числе и занятость, они вынуждены будут сокращать», — добавил министр.