Около 70 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) уточнили отчетность, чтобы попасть в реестр для получения господдержки во время пандемии, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комиссии по вопросам поддержки МСП.

«Что касается реестра МСП, если кто-то туда не попал, потому что не успел подать декларацию, то у нас сейчас принят закон, до конца июня продлены сроки. И уже эти сроки были продлены, уже 70 тысяч субъектов МСП доуточнили отчетность и попали в реестр. И сейчас такая возможность у них будет», — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что министерство отказалось от идеи оказывать поддержку компаниям по критериям падения выручки, так как отчетность у МСП квартальная.