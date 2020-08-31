Промсвязьбанк планирует в июле разместить биржевые облигации серии 003Р-01 на сумму 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Совкомбанка, выступающего одним из организаторов размещения.

Срок обращения бондов — два года, ориентир ставки 1-го купона — премия не выше 175 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Минимальная сумма заявки составляет 1,4 млн рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

В последний раз Промсвязьбанк выходил на долговой рынок 10 марта 2020 года. Банк провел сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций 16-й серии объемом 14,08 млрд рублей. Выпуск был размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 19 млрд рублей и пять выпусков корпоративных облигаций.

15 декабря 2017 года в Промсвязьбанке, принадлежавшем братьям Ананьевым, была введена временная администрация. Согласно механизму санации банков, основным владельцем Промсвязьбанка стал ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества.