Чистая прибыль банковского сектора РФ в апреле составила около 32 млрд рублей, что почти в шесть раз ниже результата за март (около 190 млрд рублей). Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году».



«В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 миллиардов рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле (оценочно более 100 миллиардов рублей). Месяцем ранее, когда курс рубля снижался, они, наоборот, показали высокую прибыль по этим статьям. При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по их достаточно стабильному объему на балансе, не было», — отмечается в обзоре.

По данным ЦБ, положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков — 63% от общего количества банков, действовавших на 1 марта 2020 года (на них приходилось 77% от активов сектора). Балансовый капитал сектора за апрель увеличился примерно на 170 млрд рублей, до 10,2 трлн рублей, в основном за счет доходов от переоценки ценных бумаг, отражаемых напрямую в капитале, в размере 123 млрд рублей, а также за счет прибыли в объеме 32 млрд рублей.

«В целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. Мы оцениваем общий потенциал абсорбации потерь на уровне не менее 5 триллионов рублей (около 9% от размера совокупного кредитного портфеля за вычетом резервов), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Однако надо иметь в виду, что запас капитала распределен среди банков неравномерно», — отметили в регуляторе.

Корпоративный портфель кредитных организаций демонстрирует существенный рост третий месяц подряд (плюс 0,6 трлн рублей, или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (плюс 1 трлн рублей, или 2,6%).

«Позитивным моментом в апреле стал рост вкладов физических лиц на 371 миллиард рублей (1,2%) после оттока в марте (минус 315 миллиардов рублей, или минус 1%). Однако росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились на 1,2%. Привлечение вкладов было обеспечено СЗКО (1,5%), в то время как другие крупные КО столкнулись с незначительным оттоком (минус 0,2%)», — заключили в ЦБ.