В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов, — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года, пишет РБК , ссылаясь на исследование ЦСР «Налоги глазами россиян». Именно столько респондентов на вопрос, как они относятся к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов, ответили, что налоги иногда допустимо не уплачивать. ЦСР связывает рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов населения и тревогой по поводу будущего.

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов, — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020-го, пишет РБК , ссылаясь на исследование ЦСР «Налоги глазами россиян». Именно столько респондентов на вопрос, как они относятся к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов, ответили, что налоги иногда допустимо не уплачивать. ЦСР связывает рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов населения и тревогой по поводу будущего.

Так, более 60% граждан отмечают снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% отмечают падение доходов более чем на 15%; около 53% респондентов отмечают высокий риск снижения зарплаты в будущем, две трети беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни. Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов в кризис выросла доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи, — с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020-го, следует из результатов исследования ЦСР. Лишь 12% населения регулярно следит за информацией о расходах бюджета.

Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и имущественных налогов. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что сейчас правительство не рассматривает введение прогрессивной шкалы НДФЛ, но может вернуться к обсуждению после 2024 года. В связи с кризисом в поисках новых источников пополнения бюджета президент Владимир Путин предложил обложить НДФЛ процентный доход от вкладов свыше 1 млн рублей, а также поднять ставки на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж до максимума в 15% и 20%.

В целом уровень налоговой культуры россиян ЦСР охарактеризовал как удовлетворительный с индексом 0,65 (при максимальном значении на уровне единицы). Абсолютное большинство (92%) россиян знают, какие налоги обязаны платить. Половине известно о всех действующих в России налогах для физлиц. Также 67% россиян знают о налоговых льготах, и 43% пользовались ими; 66% респондентов в возрасте от 60 лет и старше применяют налоговые льготы. Наиболее компетентны в налоговой сфере россияне с официальной зарплатой и предприниматели. Наиболее отстранены от темы налогов молодые люди 18–29 лет.

По мнению большинства респондентов, процедура уплаты налогов для физлиц скорее простая, чем сложная. Легче всего с этим справляться гражданам старше 50 лет, которые одновременно самые информированные. Также 56% россиян знают, как подать в налоговую декларацию о доходах; 88% владельцев собственного бизнеса имеют опыт подачи декларации о доходах; почти 60% респондентов получают налоговые письма почтовым заказным письмом или лично под расписку. Треть опрошенных (32%) получают налоговые уведомления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Свыше половины (56%) участников опроса положительно относятся к возможности получать налоговые уведомления исключительно в электронной форме.