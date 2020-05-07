Негативного развития ситуации на глобальных энергорынках удается избежать во многом благодаря новой сделке ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле считают эту сделку безусловно успешной, напомнив, что ранее Москва «предостерегала от поспешных и эмоциональных выводов».

«Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенную перспективу, и эффективность этой сделки также проявляется в перспективе, — сказал Песков. — В любом случае можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках».

Отвечая на вопрос о том, нужно ли сторонам соглашения предпринять дополнительные усилия для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов, он отметил, что «элементы, связанные с сокращением спроса и перепроизводством, полностью, наверное, устранить невозможно, потому что невозможно полностью переломить мировую конъюнктуру». «Но в целом, очевидно, страны-участницы будут смотреть на развитие ситуации», — добавил Песков.

По его словам, «сделка имеет свои временные рамки, четко очерченные». «Россия — это ответственный участник международных отношений, в том числе и в такой архиважной и чувствительной отрасли, как энергорынки», — указал он, отвечая на вопрос, продолжает ли РФ действовать в рамках заключенного соглашения.