Более 60% россиян знакомы с возможностью проконсультироваться с врачом онлайн через сервисы телемедицины, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Более половины россиян информированы о телемедицине — возможности получить консультацию врача по телефону или по Интернету (по 62% соответственно). В столицах информированность выше: о возможности проконсультироваться с врачом по телефону знают 71%, по Интернету — 73%», — говорится в исследовании.

Составители опроса отметили, что из всех опрошенных, знающих о телемедицине, консультацию дистанционным способом получали только 8%. Из них — 6% посредством телефона, а 2% — через Интернет.

Примерно половина опрошенных допускают вероятность в будущем обратиться за дистанционной консультацией. Получить прием по телефону готовы 53% респондентов, чаще утвердительно отвечали жители Москвы, Санкт-Петербурга (60%) и крупных городов-миллионников (56%). Обратиться за консультацией через Интернет предполагают 48% опрошенных, количество допускающих онлайн-прием среди молодых людей (с 18 до 24 лет) — больше половины, 57%.

Чаще всего россияне готовы обратиться к врачу удаленно, если есть признаки болезни. Так ответили 25% опрошенных. Равное количество ответили, что получат дистанционную консультацию, «если совсем плохо» и «если ничего серьезного», — по 10%.

При этом 33% респондентов считают, что личный осмотр обязателен. Среди других причин, по которым россияне не рассматривают возможности обращения за дистанционной консультацией, — сомнительное качество процедуры (13%), отсутствие необходимости (10%) или возможности обратиться (9%).