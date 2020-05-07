Почти 60% граждан Евросоюза понесли финансовые потери в результате пандемии коронавируса нового типа и карантинных мер для ее сдерживания, 9% — испытывают сложности с покупкой продуктов питания. Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник Европарламентом. В этом же опросе отмечается, что 69% граждан ЕС хотели бы видеть «более активные действия Евросоюза по борьбе с кризисом».

«Явное большинство опрошенных — 58% — заявили, что испытали финансовые трудности в своей жизни с момента начала пандемии коронавируса. 30% респондентов заявили о потери доходов, 23% — о потере работы или переходе в режим частичной занятости, 21% — о необходимости использовать свои накопления, 14% заявили о проблемах с оплатой ежемесячных счетов, аренды жилья или процентов по кредитам, 9% — о проблемах с покупками продуктов питания», — отмечается в опросе.

Что касается реакции европейцев на меры, предпринятые Евросоюзом в ответ на пандемию, то 74% опрошенных о них «что-то слышали», 69% — считают, что ЕС должен был бы играть более активную роль в реагировании на кризис.

Неспособность институтов ЕС оказать эффективную помощь в марте — начале апреля наиболее пострадавшим от пандемии государствам сообщества, в частности Италию, заставили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен публично извиняться перед итальянцами на сессии Европарламента. С тех пор Еврокомиссия активно сообщает о многочисленных юридических документах, принятых для организации общего ответа на пандемию, однако свыше 80% таких документов — это формальное утверждение институтами ЕС программ государственной помощи, которую своим гражданам и бизнесу оказывают правительства государств ЕС. Что касается экстренной программы льготного кредитования на 540 млрд евро для европейского бизнеса и стран сообщества, разработанной институтами ЕС, то, несмотря на ее широкое освещение в ключевых СМИ Евросоюза, работать она начнет не раньше 1 июня.