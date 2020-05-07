Доля россиян, которые готовы отложить непотраченные «отпускные» до следующего отпуска, растет. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», проведенном среди россиян в период с 16 по 22 мая 2020 года.

«С начала мая растет доля россиян, готовых отложить непотраченные «отпускные» средства до следующего отдыха (+4)», — отмечается в сообщении.

При этом в Москве, по данным экспертов, наблюдается снижение данного показателя с начала мая (-9%). Москвичи преимущественно предпочитают оставить сэкономленные деньги как «подушку безопасности» либо потратить на необходимые товары сейчас, пояснили в «Ромире».

В исследовании также говорится о том, что доля россиян, вынужденных отказаться от планирования отпуска в связи с пандемией коронавируса, увеличилась более чем в два раза по сравнению с «докарантинными» показателями и в последние несколько недель стабилизировалась на отметке около 50%. В Москве данный показатель выше почти на 10%, что обусловлено традиционно высокой туристической активностью региона.

Эксперты отмечают, что режим работы россиян постепенно нормализуется: после постепенного снятия ограничительных мер увеличивается доля работающих «на местах» вместо «домашнего офиса» и сокращается доля тех, кто вынужденно работал удаленно. Значительная часть опрошенных (40% по России и 48% по Москве) по-прежнему, как и в начале карантинных мер, не работает в настоящее время, что может быть связано не только с безработицей в целом, но и с временным переводом граждан в режим «нерабочего карантина». Самый существенный спад доли работающих на местах пришелся на первые недели (19—27 марта) карантина, однако в настоящее время доли выравнялись. В Москве переведенных на «удаленку» больше (21%), но с марта существенно выросла доля неработающего населения (+11%).