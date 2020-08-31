Банк России установил официальные курсы валют на 27 мая.

Курс доллара понизился на 45,54 копейки, составив 71,1408 рубля (71,5962 рубля на 26 мая). Курс евро снизился на 9,69 копейки до 77,7854 рубля (с 77,8823 рубля на 26 мая).

На Московской бирже на 13:46 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 65 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 30 копеек, валюты стоят 71,14 и 77,78 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 70,9—71,49 рубля за доллар и 77,67—78,29 рубля за евро.