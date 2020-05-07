Средний размер выданных автокредитов в апреле 2020 года составил 697,4 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с мартом текущего года данный показатель снизился на 17,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение среднего размера автокредитов оказалось менее существенным – на 7,1%.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1 246,5 тыс. рублей), Московской области (1 002,9 тыс.), Санкт-Петербурге (958,2 тыс.), Ханты-Мансийском АО (916,4 тыс.), а также в Краснодарском крае (902,9 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных автокредитов продемонстрировали Кемеровская область (-34,3%), Алтайский край (-29,4%), а также Тульская (-24,0%), Воронежская (-21,1%) и Оренбургская (-20,5%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер кредита на покупку авто снизился на 4,2% и 6,7% соответственно.