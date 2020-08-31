Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР). Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, отмечается в сообщении.

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд пойдет на повышение накопительных пенсий, и 343 млн – на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии.