Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Новикомбанка в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba3», прогноз — «стабильный», сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«При подтверждении депозитного рейтинга Новикомбанка в числе основных факторов надежности международное рейтинговое агентство отметило фактор высокой вероятности поддержки со стороны правительства РФ. В случае необходимости данная поддержка может быть направлена через основного акционера банка, государственную корпорацию «Ростех», — говорится в сообщении банка.

По данным Moody's, Новикомбанк способен справиться с основными глобальными вызовами, стоящими перед Россией и миром, связанными с распространением коронавируса и падением цен на нефть.

«Подтверждение долгосрочного депозитного рейтинга Новикомбанка на уровне «Ba3» — это закономерный результат стратегии, выбранной Новикомбанком и утвержденной госкорпорацией «Ростех». Сейчас многие ограничены в потенциальном росте в связи с неблагоприятным экономическим эффектом, который принесла с собой пандемия, но она же дает возможность проверить, насколько верный выбран курс», — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаша России Елена Георгиева.

Новикомбанк является опорным банком госкорпорации «Ростех», входит в топ-20 крупнейших банков России.