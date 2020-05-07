Минкомсвязь не поддержала законопроект депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С точки зрения юридической техники изложения считаем, что используемые в законопроекте термины (сервис, официальный сервис) не имеют раскрытия в тексте и не подлежат использованию. Вызывает сомнение формулировка «текущая ситуация», имеющая расширительное толкование. В связи с изложенным законопроект Минкомсвязью России не поддерживается», — говорится в ответе депутатам, подписанном замглавы Минкомсвязи Олегом Ивановым.

Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили и направили в Минкомсвязь законопроект, согласно которому предлагается не блокировать те организаторы распространения информации в Интернете, сервис которых «является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Поправки предлагались в статью ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Как поясняли депутаты в письме, направленном главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, законопроект касается мессенджера Telegram, который со временем стал выполнять и социально значимую функцию. Именно через него Минкомсвязь организовала оповещение оставшихся за границей во время пандемии российских туристов, подчеркивали депутаты. Они также отмечали, что попытки заблокировать Telegram не увенчались успехом и аудитория мессенджера продолжает расти.