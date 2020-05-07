Минкомсвязь предлагает провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта, пишут «Известия». Для проведения эксперимента предлагается создать приложение «Мобильный идентификатор», которое будет использоваться вместо паспорта гражданина РФ для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. На обсуждение проекта выделяется 14 дней.

Эксперимент предлагается провести в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го в целях повышения эффективности госуправления и предоставления услуг как очно, так и дистанционно посредством внедрения цифровых технологий.

Ранее в июле российские власти допускали переход на электронные паспорта в 2022 году. Как заявил ранее Максим Акимов, который на тот момент занимал пост вице-премьера, данный прогноз является приблизительным.

Акимов назвал идеальным вариантом мобильное предложение, в котором данные граждан были бы надежно защищены благодаря российской криптографии и отечественному стандарту.