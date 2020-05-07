Минфин России во вторник перечислил в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на выплаты семьям с детьми, говорится в сообщении ведомства.

«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 миллиарда рублей для поддержки семей с детьми», — сообщает Минфин.

На обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет перечислено 197,2 млрд рублей. Размер выплаты на одного ребенка составит 10 тыс. рублей.

«Прием заявлений уже идет, непосредственно выплаты начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 миллионов детей начиная с трех лет и до наступления 16-летнего возраста», — напоминают в министерстве.

Еще 24,9 млрд рублей направлены в ПФР в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. «Размер данной выплаты на ребенка составляет 5 тысяч рублей. Это решение коснется порядка 1,6 миллиона детей», — отмечается в сообщении.