Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для населения и управляющих компаний — правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года, Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней — завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, пишут «Ведомости» , ссылаясь на замминистра энергетики Юрия Маневича. Ведомство считает возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших отраслей и разрешить им выбирать вариант погашения задолженности – единовременно или равными частями в течение трех месяцев с процентом за рассрочку в размере ключевой ставки ЦБ плюс 2%

В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний сроком до конца года, что привело к росту неплатежей за энергоресурсы в апреле, считает Маневич, при сохранении действия моратория до конца года выпадающие доходы в электро- и теплоэнергетике для электростанций, работающих в комбинированном режиме, составят около 600‒700 млрд рублей, посчитало Минэнерго.

Предложение о сокращении срока действия моратория Минэнерго включило в план первоочередных мероприятий по поддержке предприятий электроэнергетики, отметил Маневич.

План разбит на четыре блока, касающихся мер поддержки в сфере производства электроэнергии, передачи и распределения, сбыта, а также мер по нормализации ситуации в целом по отрасли; есть предложения о приостановке штрафных санкций за недопоставку мощности на оптовый рынок для генкомпаний, по продлению сроков рассмотрения и утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, прямом субсидировании процентных ставок по кредитам субъектов тепло- и электроэнергетики в размере ключевой ставки Банка России, сообщил Маневич.

Объем субсидирования, по подсчетам Минэнерго, может составить 7‒13,5 млрд рублей до конца 2020 года, 12‒24 млрд в 2021-м и около 3‒5 млрд в 2022 году в зависимости от срока действия моратория на начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ.