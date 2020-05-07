Минэкономразвития РФ внесло в правительство общенациональный план восстановления экономики, сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией. «Да, внесен», — отметил собеседник агентства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал ранее, что общенациональный план восстановления экономики будет внесен в правительство 25 мая.

По словам Решетникова, план сформирован с учетом тех замечаний и предложений, которые поступали от предпринимательского сообщества, он будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. Он рассказывал, что план будет включать в себя блок задач, связанных с новыми инвестиционными инструментами, поддержкой экспорта, ростом доходов населения и поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства. Первоочередная задача плана восстановления экономики, по его словам, — рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости, перезапуск инвестиционного цикла.