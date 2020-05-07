Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России просят смягчить законопроект о блокировке пиратского контента в мобильных приложениях, пишет «Коммерсант» . Это следует из писем, направленных ими председателю Госдумы Вячеславу Володину, в комитет по информполитике и Минкомсвязь.

Ранее комитет по информполитике рекомендовал принять проект во втором чтении. Он предполагает, что Роскомнадзор по решению суда сможет блокировать пиратское видео, музыку и книги не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. Если владелец приложения не реагирует на обращение Роскомнадзора в течение суток, ведомство может обязать заблокировать контент оператора связи или «лицо, которое обеспечивает размещение приложения», то есть агрегатора приложений, в числе которых в России представлены App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Авторы писем предлагают запретить блокировать приложение целиком, если есть техническая возможность ограничить доступ к конкретным материалам в нем. Также предлагается увеличить срок рассмотрения претензий правообладателей и уведомлений Роскомнадзора до девяти рабочих дней. Американская торговая палата предлагает предусмотреть механизмы, которые бы стимулировали правообладателей обращаться не сразу к магазину приложений и в суд, а к разработчикам, предоставляя им информацию о том, где именно нарушены права.

Комитет Госдумы по информполитике, Минкомсвязь и Государственно-правовое управление президента не поддерживают предложения ассоциаций, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. Он подчеркивает, что законопроект направлен на блокировку конкретных материалов, нарушающих авторские права, а не приложений целиком. Невозможно запретить Роскомнадзору блокировать приложение полностью, поскольку с блокировкой отдельных материалов могут возникнуть технические сложности, признает Хинштейн.

По мнению экспертов, в текущем виде инициатива ударит по всей IT-индустрии: международным игрокам Apple, Google и Huawei, крупным отечественным разработчикам, таким как, например, Mail.ru Group и «Яндекс», и небольшим российским создателям приложений.