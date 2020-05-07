Задолженность группы совладельца банка «Югра» Алексея Хотина перед банком «Траст» составляет около 140 млн долларов, из-за кризиса во II квартале обязательства были просрочены, рассказал предправления «Траста» Александр Соколов РБК .

«С группой Хотина у банка непрофильных активов был заключен договор о реструктуризации. В прошлом году и в первом квартале этого года все обязательства группой Хотина в рамках этого договора выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком», — отметил Соколов. Он уточнил, что размер долга приводится в долларовом эквиваленте, потому что у заемщика разновалютные обязательства. «Все кредиты обеспечены залогами, но разного качества», — добавил банкир.

Во II квартале структуры заемщика допустили просрочку. «Обязательства по второму кварталу просрочены. Это было ожидаемо, поскольку активы Хотина сконцентрированы в нефтегазовом секторе и коммерческой недвижимости», — пояснил Соколов.

По его мнению, «трек взаимоотношений позитивный» и банк будет «перестраивать работу с заемщиком». «Ситуация осложняется тем, что кроме «Траста» есть и другие кредиторы с большим объемом требований: АСВ, «Альфа-Групп», — указал он.