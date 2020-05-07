Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости отмены всех штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг», пишет «Коммерсант» . Он уверен, что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей. Москвичи жалуются на якобы нарушение ст. 3.18.1 городского КоАП.

Так, медсестра ГКБ им. Боткина Юлия Владимирская дважды оштрафована за нарушение изоляции на 4 тыс. рублей 6 мая. В этот день, по ее словам, она находилась дома и «болела коронавирусом». Она полагает, что наказана за неустановку приложения «Социальный мониторинг», так как «подписала согласие на слежение»: «Документ мне 4 мая принес полицейский. Ни он, ни врачи не объясняли, что установка приложения обязательна». В соглашении подчеркивается, что гражданин разрешает «обработку персональных данных» государственной системе «Единый центр хранения и обработки данных», обеспечивающей работу приложения «Социальный мониторинг». Не все смогли установить приложение из-за несовместимости с программным обеспечением телефона. Об аналогичной проблеме в начале мая заявляли тысячи жителей столицы.

К понедельнику на сайте Мосгорсуда было зарегистрировано 1 820 жалоб на штрафы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Подавляющее большинство из подавших жалобы граждан оспаривает ч. 2 («необеспечение режима самоизоляции») и ч. 4 («необеспечение самоизоляции с использованием транспортного средства») статьи. Все опубликованные жалобы зарегистрированы в период с 19 по 22 мая.

Правозащитники уверены, что жалуются в основном на работу приложения мэрии Москвы. По их словам, штрафы выписываются автоматически, если человек вовремя не информирует систему о своем местонахождении, так как не устанавливает приложение.

По словам Валерия Фадеева, разобраться в законности вынесенных штрафов по ст. 3.18.1 КоАП «впоследствии будет крайне сложно». Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, «вплоть до отмены всех штрафов, а не только тех, по которым есть нарекания».