Мобильное приложение, которое можно будет использовать в рамках эксперимента в Москве вместо паспорта, не заменит документ. Однако в девяти из 10 случаев будет возможность использовать цифровую копию, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Нет задачи, чтобы мобильный паспорт заменил собой бумажный паспорт. Но чтобы граждане могли пользоваться телефоном вместо паспорта. Паспорт чаще всего используют в бытовых ситуациях — например, для оформления скидочной карты и т. д. Паспорт как таковой используется редко. В деваяти случаях из 10 мобильный паспорт может заменить бумажный паспорт», — сказал Шадаев на онлайн-сессии конференции «ЦИПР Дома».

Накануне Минкомсвязь сообщила о разработке нормативной базы для проведения на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года эксперимента по использованию мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Граждане, активировавшие приложение в пилотных отделениях МФЦ, смогут использовать QR-код для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен обратиться в один из пилотных многофункциональных центров и предоставить необходимые документы.



Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента. Срок действия активации мобильного приложения соответствует сроку действия паспорта.

Блокировка приложения может наступить, в частности, в случаях утраты, замены, хищения смартфона с установленным и активированным мобильным приложением, выявления фактов активации или применения мобильного приложения без согласия гражданина, утраты или замены паспорта, выявления противоправных действий, осуществляемых с применением мобильного приложения.