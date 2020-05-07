Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%, говорится в сообщении агентства.

В апреле Fitch ожидало снижения российского ВВП на 3,3% в текущем году.

Агентство также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП — до 4,6% в 2020 году с ожидавшихся в апреле 3,9%.

ВВП развивающихся стран, за исключением Китая, упадет на 4,5% (ранее ожидался спад на 1,9%). Значительнее всего ухудшен прогноз по Индии, экономика которой, как полагает Fitch, упадет на 5% в текущем году (в апрельском прогнозе ожидалось снижение на 0,8%).

При этом ВВП Китая по итогам 2020 года покажет рост на 0,7%.

Согласно прогнозам агентства, ВВП еврозоны в этом году снизится на 8,2% (в апрельском прогнозе — на 7%).

Вместе с тем прогноз по динамике ВВП США остался прежним — снижение на 5,6% по итогам 2020 года.