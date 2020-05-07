Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что объем программ количественного смягчения (QE) мировых центробанков в 2020 году достигнет 6 трлн долларов — это половина суммы, которая в совокупности была потрачена на аналогичные программы регуляторами в период с 2009 по 2018 год, говорится в релизе агентства.

«Мы прогнозируем, что объем мирового количественного смягчения (QE) в 2020 году достигнет 6 триллионов долларов, что эквивалентно половине совокупных покупок в рамках программ QE со стороны ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии в 2009—2018 годах», — говорится в докладе.

Отмечается, что резкий рост ликвидности центробанков помог обеспечить рост банковского кредитования реальной экономики в последние пару месяцев, «что контрастирует с моделью 2009 года».

По данным агентства Bloomberg, совокупные чистые покупки активов центробанков стран «большой семерки» (G7) в рамках программ поддержки экономики за март — апрель достигли уже 2,5 трлн долларов.

ФРС США на фоне вспышки коронавируса в марте объявила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. У ЕЦБ действует несколько разных программ по выкупу активов с рынка. При этом регулятор отмечал, что не вводит ежемесячного лимита покупок активов в новом пакете на 120 млрд евро до конца года. У Банка Англии действует программа выкупа активов с рынка на сумму в 645 млрд фунтов стерлингов.