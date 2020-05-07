Вчера европейские рынки акций шли вверх, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 прибавил 1,5%, так как для инвесторов все больший вес обретают признаки возобновления запуска мировых экономик, чем усиление напряженности между США и Китаем. Торговая активность была относительно невысокой – рынки акций США и Великобритании были закрыты по случаю официальных праздников. Российский рынок акций рос, и по итогам дня индекс РТС прибавил 1,2% до 1 213 пунктов, а индекс Московской биржи вырос на 1,8% до 2 757 пунктов; в лидерах роста были акции энергетических и нефтегазовых компаний. Курс рубля торговался в боковом тренде и ослаб на 0,05% до 71,66 руб./долл., тогда как цены на нефть отыгрывали снижение пятницы, и Brent по итогам торгового дня подорожала на 1,1% до 35,53 долл./барр.

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок акций будет расти на фоне поддержки целого ряда факторов: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций откроется ростом и продолжит идти вверх на протяжении торгового дня, так как инвесторы сейчас сосредоточены на открытии мировых экономик и дальнейших стимулах со стороны правительств США, ЕС и Китая. Центральный банк Китая заявил, что он будет укреплять свою экономическую политику и продолжит понижать процентные ставки по кредитам. Завтра состоится встреча ЕС, посвященная обсуждению новых стимулов. Вселяет оптимизм и рост цен на нефть (Brent +2,1% до 36,27 долл./барр.) на фоне признаков дальнейшего сокращения предложения нефти на рынке. Сегодня мы ожидаем спрос на акции нефтегазовых компаний на фоне роста цен на нефть. Независимо от общего настроения на рынке, в центре внимания инвесторов остаются производители удобрений (PHOR LI; AKRN RX) и бумаги энергетического сектора (RSTI RX; HYDR RX: IRAO RX): поддержку первым оказывает сильный спрос на рынке удобрений, поддержку последним – потенциальные изменениями тарифного регулирования и ожидания дивидендных выплат.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Российское правительство вводит запрет на импорт нефтепродуктов, понижает квоты биржевых продаж на СПбМТСБ для НПЗ; в июне ожидаются новые меры; ПОЗИТИВНО С 22 мая 2020 г. российское правительство реализовывает целый ряд мер, затрагивающих нефтеперерабатывающий сектор и направленных на поддержку отрасли в тот период, когда спрос опустился до рекордных минимумов, импорт моторного топлива представляет угрозу для обновленной налоговой системы, а на российском рынке сохраняется переизбыток предложения.

Во-первых, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее российским НПЗ, на которые распространяется действие обратного акциза, сократить нормативы биржевых продаж на СПбМТСБ. Напомним, что, по данным ЦДУ-ТЭК, в апреле российские НПЗ сократили поставки бензина на российский рынок на треть, снизив их на 33% м/м всего до 2 млн тонн. Снижение в основном было вызвано ухудшением спроса на моторное топливо на фоне карантинных мер, введенных правительством в рамках борьбы с пандемией . В ответ на это правительство решило вдвое сократить минимальные нормативы биржевых продаж бензина (с 10% до 5% от объема производства) и дизельного топлива (с 6% до 3%) до конца июня, позволив НПЗ снизить избыточные объемы производства.

Во-вторых, правительство утвердило временный запрет на импорт нефтепродуктов, в том числе бензинов, дизельного топлива, авиа- и судового топлива, газойла вплоть до 4К20 с тем, чтобы защитить внутренний рынок от большого притока импортного топлива по мере снижения спотовых котировок на фоне устойчивой ценовой конъюнктуры российского рынка.С учетом коррекции на налоговые и транспортные расходы, квазирегулируемые внутренние цены предлагают значительную премию к ценам на экспортных рынках, позволяя дешевому импорту из стран СНГ (Беларуси, Казахстана) вытеснять отечественных производителей с российского рынка. Будучи неэкономической по своей природе, эта временная мера направлена на дальнейшую поддержку НПЗ, уже пострадавших от снижения спроса на моторное топливо на 30-50% с начала мая.

В сочетании с пересмотром тарифов на транспортировку нефти, о чем мы писали в нашем предыдущем выпуске утреннего обзора от 25 мая 2020 г., к 15 июня 2020 г. правительство планирует предложить механизм расчета обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан, который, главным образом,будет применяться в отношении новых проектов на российском рынке (в том числе, Амурского ГХК компании СИБУР).Вычет по акцизу на этан и СУГ должен позволить нефтехимическим производителям вернуть часть инвестиции в модернизацию / строительство перерабатывающих мощностей при пороговом уровне капитальных затрат в размере не менее 65 млрд руб. Согласно указу президента, предложенные субсидии, которые будут действовать только с 2022 г., должны привлечь до $45 млрд инвестиций, предоставивдополнительные 6-7 млн тонн этана и 5-7 млн тонн СУГ, произведенныхв России.

Наконец, комиссия по вопросам стратегического развития ТЭК по поручению президента предложила пересмотреть действующий порядок расчетов акцизов на нефтепродукты с целью переноса уплаты акциза с НПЗ на так называемых дистрибьюторов топлива конечному потребителю, таких как АЗС, сбытовые центры, трейдерские компании и.т.д. Это долгожданное решение ставит точку в бесконечном споре между производителями нефти и Минфином, вынуждая последний ускорить процесс ввода соответствующих изменений в Налоговый Кодекс РФ. Учитывая нулевой чистый эффект этой меры на финансовые результаты интегрированных производителей, решение должно облегчить налоговое администрирование НПЗ, установив прозрачное ценообразование на российском рынке нефтепродуктов.

В целом мы считаем, что указанные защитные меры оказывают поддержку российским НПЗ, тогда как новые меры в российской газопереработке должны привлечь интерес инвесторов к этому направлению нефтехимии. Тем не менее, пока сложно сказать, удастся ли правительству реализовать предложенные меры в краткосрочной перспективе.

Никита Блохин: NBlokhin2@alfabank.ru (Старший аналитик)