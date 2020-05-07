После снятия ограничений, вызванных распространением коронавируса, число вакансий для удаленной работы может вырасти, пишут «Известия» . Такие прогнозы дают специалисты ВНИИ труда. В частности, на «удаленке» будет работать все больше людей, занятых в финансовой и страховой сферах, в сфере государственных услуг, бизнес-консультациях и аудите. Предприятия будут больше инвестировать в развитие бизнес-моделей, связанных с удаленной работой и развитием роботизированных промышленных технологий, учебные заведения начнут больше преподавать онлайн, активнее станут развиваться сектора, связанные с цифровыми и онлайн-услугами, отметили во ВНИИ труда.

Удаленный формат работы может сохраниться и после ослабления ограничительных мер, но может потребовать от работодателей дополнительных расходов на оборудование и программное обеспечение, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Работники, которые могут выполнять свою работу на условиях удаленного формата, обходятся работодателю дешевле. Но такая работа также потребует определенных вложений. Работник, скорее всего, не будет заинтересован в том, чтобы покупать дорогостоящее рабочее оборудование за свой счет, отметил Щербаков.

По мнению экспертов, если говорить о компаниях из сферы услуг, не связанной с реальным производством, в области маркетинга, рекламы, информационных технологий, то компании в этих сферах планируют оставить до половины сотрудников на дистанте и к привычному формату уже не вернутся. Работодатели осознают, что можно экономить на расходах, связанных с содержанием офиса. Это один из возможных способов выхода из кризиса, пояснили эксперты. Высокая производительность труда, которую показывают сотрудники при вынужденном переходе на удаленную работу за прошедшие два месяца, может быть вызвана рядом стрессовых факторов. В то время как по прошествии большего времени уровень этой эффективности может оказаться совершенно иным, отметили эксперты. В дальнейшем распространение удаленного формата работы на рынке труда может привести к замене дорогих специалистов из мегаполисов менее высокооплачиваемыми кадрами из регионов. Однако для уникальных специалистов не ожидается кардинальных изменений.

Вопрос возврата сотрудников в офис с удаленного режима индивидуален для каждой компании или отрасли бизнеса, считает директор по организационному развитию hh.ru Марина Львова. На это влияет множество факторов, и именно оценка их критичности будет определять для каждой компании, готова ли она вернуть сотрудников в офис. Одними из первых могут вернуться сотрудники с административными функциями, а в офисах будут обеспечивать социальную дистанцию.